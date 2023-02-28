Санина также призналась, что на роль ведущей претендовали и другие украинские артистки.

Певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, как ей удалось стать ведущей "Евровидения-2023". В этом году она выйдет на сцену в Ливерпуле и будет проводить конкурс вместе с Грэмом Нортоном, Ханной Уэддингхэм и Алишей Диксон.

"Я сама, если честно, до конца не сообразила, что вообще происходит, как мне с этим всем быть теперь, и это огромная ответственность, в первую очередь, для меня", - призналась Санина на "Сніданку з 1+1".

По словам певицы, она долго проходила кастинги. Это было большой тайной, она почти никому не могла об этом рассказать.

"На самом деле это были долгие месяцы кастинга. Сначала по интернету, Zoom-кастинги, потом мне пришлось лететь в Лондон на кастинги. То есть это был долгий процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это была огромная тайна. Знала только моя семья, даже ребята из группы не знали. Мне нельзя было никому говорить", - сообщила звезда.

Также Санина добавила, что на роль ведущей претендовали и другие украинские артистки. Однако кто именно ездил на кастинги в Лондон вместе с ней, певица рассказать не может.

Санина заранее готовилась к результатам кастинга. Она планировала свою реакцию на отказ и пыталась смоделировать свою реакцию на то, что ее берут ведущей. Однако когда ей позвонили, она растерялась.

"Это радость, но и огромная ответственность", - подчеркнула Санина.

Также певица рассказала, что уже общалась с ведущим Грэмом Нортоном. Он - легенда британского телевидения. Санина думала, что Нортон будет очень саркастичным. Однако ее ждал сюрприз.

"Он оказался таким спокойным, приветливым человеком. Мы пообщались, он спрашивал много об Украине, о том, как мы сейчас путешествуем, что мы делаем. Ему было интересно узнать разные подробности, я ему все рассказала, пригласила его сюда, в Киев", - рассказала Санина.

По словам певицы, подготовка к "Евровидению" уже демонстрирует желание Великобритании сделать конкурс максимально посвященным Украине.

"Они действительно общаются, консультируются с нами, чтобы максимально показать Украину, продемонстрировать нашу культуру, чтобы это было украинское "Евровидение" вместе с британцами", - добавила звезда.

Напомним, ранее стало известно, что украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет корреспондентом конкурса "Евровидение", которое уже в мае состоится в Ливерпуле.

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