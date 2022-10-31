Пилот Клим Куликов порадовал женщин приятным подарком.

Участник "Голосу країни-12" Клим Куликов в новом выпуске шоу принял участие в вокальных боях. Хоть тренер Оля Полякова оставила в шоу его соперницу Марту Липчей, он все же решил сделать ей подарок.

Так, Куликов подарил женскому тренерскому составу цветы - Оле Поляковой и Наде Дорофеевой. Без внимания не осталась и ведущая проекта Катя Осадчая. Она также получила от участника красную розу. А вот своей сопернице Марте он подарил небольшой букетик.

Стоит отметить, что в новом выпуске шоу не показали выступление Клима Куликова и Марты Липчей, так как они ранее выбрали песню российского исполнителя.

Известно, что проект снимался еще до полномасштабного вторжения. После 24 февраля создатели шоу решили отказаться от российских песен, поэтому приняли решения вырезать из эфира выступления участников, выбравших тогда песни артистов страны-агрессора.

Напомним, Надя Дорофеева и Оля Полякова разрыдались на "Голосі країни-12" после того, как услышали историю киборга Ярослава Гавянца.

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