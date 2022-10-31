Тренеры шоу не смогли сдержать эмоций, прощаясь с одним из участников.

Вчера, 30 октября, состоялся очередной эфир вокального шоу "Голос країни". В вокальных боях приняли участие участники команды Оли Поляковой.

Киборг Ярослав Гавянец и фольклористка Мария Квитка сражались на продолжение участия в проекте. Они исполнили украинскую песню "Ой, у вишневому саду". Они оба мощно исполнили песню, поэтому Поляковой трудно было выбрать, кто из них пойдет дальше. При этом она отдала предпочтение Марии.

Стоит отметить, что для Ярослава это выступление было особенным, ведь он посвятил его жене, которая сейчас находится на службе. Его история настолько тронула Полякову и Надю Дорофееву, что тренеры не смогли сдержать эмоций. Они расплакались прямо в эфире шоу.

Не менее тронут выступлением Ярослава был Святослав Вакарчук. Он "украл" участника в свою команду.

Стоит отметить, что проект снимали еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда Святослав Вакарчук был одним из тренеров шоу, но позже стало известно, что он больше не будет принимать участия. Поэтому как дальше сложится судьба участников из его команды - неизвестно.

Напомним, кто из участников "Голоса країни-12" вступил в ряды ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: