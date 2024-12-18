Знаменитость также ответила, почему решила стать продюсером шоу.

Известная украинская певица Тина Кароль, которая в этом году стала музыкальным продюсером Национального отбора на "Евровидение-2025", рассказала о своем гонораре на шоу. Исполнительница также поделилась, почему решила принять участие в конкурсе.

В интервью проекту Суспільного "Евровидение Украина" звезда рассказала, что в этом году многие артисты, которые подавали заявки на Нацотбор поразили ее. Преимущественно у всех был серьезный подход к конкурсу и они хорошо подготовились, но пройти в лонглист удалось лишь 20 участникам. Кроме того, Кароль отметила, что не одна она принимает решение относительно того или иного исполнителя. Все зависит от коллективного мнения оргкомитета и ее.

Артистка призналась, что работает на Нацотборе абсолютно бесплатно. По ее словам, она хочет быть полезной для молодых певцов, которые только начинают свои карьеры, а также ей было интересно попробовать себя в роли продюсера.

"Я бы подчеркнула такую вещь, что нахожусь на Евровидении абсолютно бесплатно. То есть это не мой гонорар, не моя профессия. Спросили, могла бы я, я сказала: "Да, но я обязательно буду помогать, буду на проекте бесплатно". Для меня это зов душевный - быть рядом и быть полезной", - подчеркнула знаменитость.

Тина убеждена, что у нее достаточно знаний и опыта, чтобы занимать такую должность. Также она добавила, что всегда открыта к обсуждениям и может объяснить каждому артисту, который не попал в лонглист, почему его песня была слабее других.

"Я приехала просто в общежитие музыкального училища из простой семьи, где нет музыкантов в поколении. И как-то на опыте могу что-то кому-то посоветовать и, кстати, есть те, для кого это важно. А есть те, которые воюют в своих сториз. Я призываю всех написать мне в директ, пообщаемся, и я охотно расскажу, почему та или иная песня не прошла, если я ее слышала", - отметила певица.

Напомним, ранее Тина Кароль прокомментировала скандал с участником Нацотбора, который слушает российские песни во время войны. Исполнительница отметила, что оснований для дисквалификации ENLEO нет.

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