На днях появилась информация, что на музыкальном фестивале Summer Fest 2023 в Кишиневе будут выступать не только украинские звезды, но и российские. Так, в списке участников есть Макс Барских, Светлана Лобода, Валерий Меладзе и другие.
Однако после огласки этого в средствах массовой информации, певец Макс Барских заявил, что планирует отменить свое выступление из-за участия в фестивале Меладзе. А все потому, что последний до сих пор не определился со своей позицией по войне в Украине.
"Нас заверили, что выступление Валерия Меладзе не состоится, о чем будет объявлено сразу после подписания контракта с заменяющим его зарубежным артистом. В ближайшее время организаторы фестиваля объявят имя нового артиста, после чего я смогу окончательно подтвердить свое участие в мероприятии", - написал Барских в Instagram.
Он добавил, что пока продолжит репетировать свои главные хиты на украинском языке, чтобы исполнить их перед молдавскими поклонниками.
Кроме того, в команде Лободы также прокомментировали участие певицы в фестивале.
"Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами, наша позиция едина и категорична", - сообщила пресс-служба артистки в комментарии "МУЗВАР".
Почему Валерия Меладзе бойкотируют в Украине
24 февраля 2022 года он одним из первых осудил полномасштабное вторжение в Украину и призвал Кремль остановить войну. Однако позже он быстро "переобулся" и продолжил выступать в стране-агрессора, чтобы не терять кровавые рубли.
Кроме того, его неоднократно "ловили" за границей, где спрашивали об Украине, но четкого ответа на камеру артист не давал.
Стоит отметить, что из-за такой неоднозначной позиции Валерию не рады и в России.