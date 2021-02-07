В третьем выпуске шоу "Маска" Оля Полякова оскорбила Тину Кароль.

Украинская певица Оля Полякова в третьем выпуске шоу "Маска" назвала другую артистку Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".

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В сети разразился скандал в связи с таким высказыванием Поляковой. Теперь ей приходится оправдываться за свои слова.

"Это относится исключительно к творчеству и песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что последнее время у Тины очень грустный репертуар. Саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю. Поэтому никогда не стала бы шутить на тему ее личной трагедии, ее личной истории", - сказала Полякова.

При этом не все поклонники оценили то, что Оля решила извиниться за свой поступок. Многие продолжили ее хейтить дальше.

"А поздно уже, надо было раньше", "У хорошего артиста творчество близко завязано с его жизнью. И если вы говорите про творчество Тины, то вы задеваете и её жизнь, ведь её творчество автобиографично. Не всем под шлёпки плясать, извините. Видимо вы плохо в последнее время слушайте её песни, если видите в них грусть", "Извинения не приняты", "Нравитесь вы мне, Ольга. Но иногда вы ведёте себя беспардонно, простите. Вы умная взрослая женщина, уже не ребёнок, надо как-то понимать, что можно кого-то обидеть", - написали фанаты.

Кроме того, еще один детектив шоу "Маска" Настя Каменских поняла о ком говорила Полякова. Но она решила не называть имя этого человека (Тины Кароль, - УНИАН) вслух.

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Автор: Диана Могилевич