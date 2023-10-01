Мама-блогерша Стася призналась, что мечтала о встрече с психологом.

Участница 6 сезона шоу "Супермама", мама-блогерша Стася, которая показала свою жизнь в 20 выпуске, "разнесла" психолога проекта Дмитрия Карпачева. 24-летняя девушка решила откровенно говорить о проекте и заявила, что не будет ничего скрывать.

По словам Стаси, она очень хотела встретиться с Карпачевым. Однако беседа с психологом ее не впечатлила. По правилам проекта, каждая участница общается с Карпачевым. Психолог дает советы и указывает мамам на их ошибки в воспитании детей. Однако Стасю все это не впечатлило.

"Что я вам могу сказать о встрече с Карпачевым... Я очень сильно разочаровалась. Очень сильно. Я мечтала с ним встретиться, я смотрела все его лекции, когда еще беременная была, смотрела, как воспитывать ребенка", - призналась Стася в Stories своего Instagram.

Блогерша добавила, что она изучила немало контента, который выпускает Карпачев. Она ждала, что на живой встрече психолог ее впечатлит. Однако ее эмоции были совсем другие.

"Очень много пересмотрела всего. Курсы какие-то там даже читала. Но когда я с ним встретилась вживую, я немного разочаровалась", - добавила блогерша.

По словам Стаси, в скором времени она детально обо всем расскажет. В последнее время участницы "Супермамы" не боятся открыто критиковать проект. К примеру, недавно одна из женщин рассказала обо всем "трэше" на съемках.

Мама-блогерша Стася на "Супермаме" - скандалы с участницей

Напомним, ранее Стася опозорилась поведением на съемках, за что другие участницы поставили ее на место. Помимо этого, в одном из выпусков блогерша оскорбила жену военного. Стася решила доказать другим участницам, что она патриотка, но это привело к скандалу.

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