В сети его поклонники предположили, что причина отличается от той, что назвал ветеран войны.

Главный герой шоу "Холостяк-13", ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" сообщил, что отменяет свой концертный тур по украинским городам, где должен был выступить с мотивационной программой. Украинцы почти не покупали билеты на его выступления, но сам мужчина назвал несколько иную причину отмены концертов.

Выступления главного героя реалити были запланированы на март этого года, однако за месяц билеты на события почти никто не покупал. Следовательно, выступление состоится только во Львове, где были хоть какие-то продажи.

Об отмене концертов "Терен" объявил в своем Instagram. Сам "холостяк" заявил, что причина заключается в его неготовности к таким мероприятиям.

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"Друзья, опустился и я немного на землю. Тур со стендапом отменяется из-за моей неготовности к нему. Приношу искренние извинения и надеюсь до встречи, где будет весело всем. Спасибо вам за понимание", - написал бывший военный.

В то же время в сети считают иначе. В Telegram-канале "Приятный вечер" блогерша Анна Марченко отметила, что хотела побывать на выступлении Александра и даже приобрела билет. Она думает, что украинцы не покупали билеты на выступление ветерана из-за его участия в шоу "Холостяк". По ее словам, проект показал общественного деятеля с плохой стороны.

"Тем временем стендап Терена "Відвал троянд" с треском провалился даже еще не начавшись. Мы купили билеты на март, еще месяц назад, зал был занят меньше, чем на 10%, в среду пришло сообщение, что мероприятие отменили. Из всех городов, что было заявлено остался только Львов, но, как видите, никто не покупает билеты. Я думаю, что проблема в том, что на шоу его показали не как мотиватора, а как "полный красный флажок", поэтому сейчас такая ситуация", - считает блогерша.

Напомним, ранее "Терен" ответил, остался ли в отношениях с Инной после ссоры из-за языка. Как известно, у Инны и Александра возникло недопонимание относительно языкового вопроса. Из-за этого пара публично комментировала заявления друг друга в сети. В сети предполагали, что после публичного выяснения отношений пара могла разойтись.

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