Продюсер проекта назвал главного претендента на эту роль.

Продюсер самого танцевального шоу страны "Танцы со звездами" Владимир Завадюк рассказал, что хотел бы пригласить в качестве судьи проекта хореографа и военного Дмитрия Дикусара.

В инста-сториз он выразил надежду на то, что проект вернется в эфир вместе с нашей победой, так как это одно из самых любимых его шоу. И добавил, что было бы круто пригласить Дикусара в роли члена жюри.

"Приложу все усилия, потому что это мое любимое шоу. Надеюсь, что мы вернемся сразу же с победой. И это будут победные "Танцы со звездами", с особенными героями", - сказал продюсер.

Видео дня

Скорее всего, Дикусар может заменить Влада Яму, который с начала полномасштабного российского вторжения живет в Майами. Мужчина хоть и публикует кадры войны в родной Украине и осуждает преступный режим Кремля, поклонники до сих пор не могут простить ему отъезд в такое тяжелое для нашей страны время. За это Влада Яму неоднократно хейтили.

Возвращение Влада Ямы - что известно

Недавно хореограф намекнул, что вернулся в Украину. Яма разместил в Stories селфи, которое лаконично подписал: "Дома". На нем он позировал в студии проекта "Твій день".

Но как оказалось, хореограф не появлялся на съемочной площадке. Он не приезжал в студию. В Киеве Яму никто не видел.

Вас также могут заинтересовать новости: