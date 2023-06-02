Хореограф даже показал селфи на родине.

Хореограф Влад Яма, который с начала полномасштабной войны РФ против Украины находился в США, намекнул, что вернулся в Киев. Танцор разместил в Stories фото, которое лаконично подписал: "Дома".

На нем он позирует в студии "1+1". Хореограф не стал делиться более подробной информацией о своем возвращении. Возможно, он расскажет обо всем позже.

Кроме этого, танцор встал на защиту Потапа. Он прокомментировал пост в Facebook, в котором пользователь критиковал новости о певце и его жене Насте Каменских. Автор отмечал, что после ночей без сна ему не хочется читать новости о Потапе, его избраннице и певице Лободе.

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"Мне кажется, некоторые даже думают, что Потап почти такой же опасный, как ракеты. Конечно, нет", - ответил Яма.

Хореограф также прокомментировал очередную вражескую атаку на Киев. Ночью в столице было "громко", силы ПВО сбивали российские ракеты.

"Киев, держись", - написал танцор.

Где был Влад Яма

Известно, что Влад Яма уехал в США, как он сам признавался, 24 февраля 2022 года. На фоне этого хореографа начали критиковать в сети. Его жена попыталась оправдать такое решение. Лилия Яма говорила, что это "право выбора каждого человека".

Юрий Горбунов признавался, что поведение Ямы во время войны его удивило, однако он не берется его осуждать. Ведущий считал, что хореограф уже не вернется в Украину, поскольку будет строить жизнь в США.

Недавно о Яме высказался продюсер Игорь Кондратюк. Он отметил, что хореограф должен рассказать "свою легенду", а уже потом нужно будет решать, как относиться к его поступку.

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