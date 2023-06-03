Как оказалось, Яма не появлялся на съемочной площадке.

Появилась новая информация о "возвращении" известного танцора Влада Ямы в Украину. Он интриговал фанатов и намекал, что снова в Киеве.

Хореограф публиковал селфи со съемочной площадки программы "Твій день". Редакция ТСН обратилась к представителям программы и выяснила, видели ли там Яму в последние дни.

Как оказалось, хореограф не появлялся на съемочной площадке. Он не приезжал в студию. В Киеве Яму никто не видел.

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"Очевидно, хореограф поделился архивным фото, которое было сделано еще до войны. Потому что именно он хотел сказать этой публикацией - непонятно", - добавили в издании.

Сам Яма информацию о своем "возвращении" не комментирует. Вместо этого он снова опубликовал архивные фото. В этот раз Яма показал еще одну фотографию, сделанную в Украине. На ней он также находился в студии "1+1".

Кроме этого, хореограф поделился фото, которое он подписал: "Все будет хорошо". На нем он загадочно улыбается в камеру.

"Возвращение" Влада Ямы - с чего все началось

В первый день полномасштабной войны, как утверждает сам хореограф, он уехал из Украины. Все это время Яма жил в США, из-за чего получал немало критики как от пользователей сети, так и от известных коллег. Впрочем, на днях танцор намекнул, что вернулся в Киев.

Яма разместил в Stories селфи, которое лаконично подписал: "дома". На нем он позировал в студии проекта "Твій день". Кроме этого, хореограф попытался защитить Потапа от негатива, а также пожелал киевлянам "держаться" на фоне очередного ракетного удара.

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