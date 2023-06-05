С началом полномасштабной войны Притула занялся волонтерской деятельностью и заявил, что свой путь в шоу-бизнесе уже прошел.

Ранее телеведущий Сергей Притула был лицом проекта "Кто сверху" и других развлекательных шоу Нового канала. С началом полномасштабной войны он занялся волонтерской деятельностью и заявил, что уходит из шоу-бизнеса.

Создатели шоу "Кто сверху" заявили, что найдут другого ведущего, который будет продолжать работать над рейтинговым проектом в паре с Лесей Никитюк. Долгое время поклонники гадали о том, кто же заменит Притулу. Среди вариантов были Андрей Бедняков, Александр Педан, Роман Мищеряков, Евгений Синельников и другие. Сейчас окончательно стало известно имя преемника Сергея Притулы.

Так, мужскую команду в проекте "Кто сверху" возглавит блогер, модель и актер Богдан Шелудяк. Ранее он прославился благодаря сериалити "Киев днем и ночью".

Руководитель проекта "Кто сверху" Анна Вовк заявила, что поиск замены Притулы был очень тяжелым - они хотели найти человека, которого не будут сравнивать с Сергеем.

"Одно из главных условий: новый капитан должен быть кардинально другим. Хотелось максимально избежать сравнения с предшественником. Подразумевается и внешне, и по характеру… Хотелось, чтобы между ним и Лесей Никитюк чувствовался азарт противостояния. Также мы обращали внимание на чувство юмора, харизму, умение импровизировать, лидерские качества. И, конечно, внешность!" - сказала Анна Вовк.

Ранее УНИАН писал, что Сергей Притула навсегда уходит из "Хто зверху" и других шоу.

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