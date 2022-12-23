Девушка не стала мириться с поведением телеведущего.

Российский телеведущий Павел Воля в рамках программы Comedy Club высмеял фотографию девушки из Казахстана. Паралельно он рассуждал о типах женщин.

"Есть такой тип женских понтов. Когда она такая, она летящая, воздушная, как космос. Она что-то между мечтой и долбанько. И у таких девушек, у летящих, у них если есть фотография в профиле, она всегда выглядит вот так", - сказал Воля.

И если многие рядовые люди и звезды пропускают мимо ушей колкости Воли, то эта девушка молчать не стала. Она ответила ему в своих соцсетях. По словам девушки, ей неприятно, что Воля высмеял ее фото на аудиторию 3,5 миллиона человек, и что люди приняли его слова за чистую монету.

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"Я пока не знаю, имеет ли законное право телевидение без разрешения автора использовать его снимки. Но насколько я знаю, можно использовать в информационных, учебных и культурных целях: насколько это "культурная цель" - следующий вопрос", - отметила девушка.

Напомним, в январе 2021 года в Москве нашли мертвым известного стендап-комика Comedy Club Александра Шаляпина.

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