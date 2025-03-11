Олег объяснил, почему участие в проекте могло быть интересным для него.

Известный украинский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев высказался о шоу "Холостяк" и ответил, хотел бы стать главным героем романтического проекта.

Сейчас 31-летний спортсмен не в отношениях, но очень мечтает о семье. Поэтому признался, что не против попробовать найти свою любовь на глазах у миллионов украинцев. По словам Верняева, это был бы не только интересный опыт, но и способ привлечь больше внимания к спортсменам.

"Интересный опыт, можно было бы. Я бы согласился. Там будут постоянно говорить: "Спортивный гимнаст, спортивный гимнаст" - это популяризация вида спорта", - сказал Олег в проекте "Вкусно&Душевно с Размиком".

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К слову, после завершения 13 сезона "Холостяка" с ветераном войны Александром "Будьком" Тереном, создатели шоу отметили, что планируют новый сезон. Однако кто станет главным героем романтического реалити и когда состоится премьера - пока неизвестно.

Напомним, ранее в сети рассекретили имя мужчины, который должен был стать героем шоу "Холостяк-13" вместо Терена. Им оказался танцор и военный Назар Грабар.

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