Это известный танцор-военнослужащий.

Стало известно, кто мог быть главным героем романтического шоу "Холостяк-13".

Не секрет, что сейчас участницы борются за сердце ветерана войны Александра "Терена" Будько. Однако, по словам Telegram-канал "Злива", до него утвердили другого мужчину - Назара Грабара.

"13-ым "холостяком" должен был быть актер и хореограф Назар Грабар. Это нам дорогой технический отдел принес слухов. Говорят, его начали "разрабатывать" всерьез и очень загорелись мыслью снимать сезон с ним", - говорится в посте Telegram-канала.

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Отмечается, что Грабар был идеальным героем для проекта. Но в последний момент он решил отказаться от участия.

"Сам Назар был только что после развода и болезненной потери брата. Сначала согласился, потом передумал. И даже отказался обсуждать гонорар или другие плюшки. Если бы все тогда срослось - этот сезон "Холостяка" был бы еще в 2023-м".

Интересно, что в посте также говорится о том, что в новом сезоне хотел участвовать Руслан Ханумак. Но его кандидатуру не стали рассматривать создатели шоу. Также среди других претендентов были врачи и волонтеры.

Что известно о Назаре Грабаре

Назар Грабар - модель и украинский танцор, который выступал в балете певицы Светланы Лободы и снимался в ее клипах.

После начала полномасштабной войны пошел в ВСУ вместе с братом. К сожалению, его брат в декабре 2022 года погиб на фронте.

Напомним, ранее "холостяк" Терен рассказал о врожденном пороке.

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