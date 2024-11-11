Она также рассказала, верит ли в любовь перед камерами.

Популярная певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая недавно разошлась со своим бойфрендом, высказалась о проекте "Холостячка" и ответила, хотела ли принимать в нем участие.

По словам 27-летней артистки, она любит романтические шоу и даже пересматривала предыдущие сезоны проекта с Ксенией Мишиной и Златой Огневич. Однако стать главной героиней "Холостячки" пока не готова.

"Я люблю этот проект, мне интересно наблюдать, как другие находят любовь. Но я привыкла не рассказывать о личной жизни, мне трудно раскрываться перед камерой. Вероятно, я бы не согласилась, хотя как эксперимент и способ показать себя как личность - это интересный вариант", - ответила Мишель в интервью изданию Фокус.

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Она также добавила, что не очень верит в настоящие чувство перед камерами и совместное будущее пары.

"Я очень придирчива в выборе партнера и не уверена, что среди участников шоу в ограниченные сроки нашла бы кого-то, кто мне подходит. Да и сама бы задумалась, почему человек пришел именно на шоу ради любви".

Напомним, ранее певица Мишель Андраде ответила, будет ли участвовать в Нацотборе на Евровидение-2025.

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