Главный герой проекта поделился своими впечатлениями.

21 января 2022 года закончились съемки 12 сезона романтического реалити "Холостяк". Главный герой Алекс Топольский уже сделал свой выбор и вручил кольцо девушке, которая сумела завоевать его сердце.

С конца октября бизнесмен ходил на многочисленные свидания с девушками, с каждой из которых у него была своя история. С кем-то ему удавалось строить отношения, а с кем-то он прощался на каждой церемонии роз. При этом нашлась та самая, которая сумела разжечь в нем огонь страсти и любви.

"Вот и закончились съемки. Это было невероятно, незабываемо и самое главное все усилия оправданы. История в деталях скоро", - сказал Алекс.

Читайте также"Холостяк": кто стал новым героем шоу (фото)Стоит отметить, что зрители смогут увидеть 12 сезон "Холостяка" уже в марте 2022 года.

Напомним, ранее новый "холостяк" Алекс Топольский дал обещание.

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