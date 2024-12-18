Исполнительница отметила, что оснований для дисквалификации артиста нет.

Украинская певица и продюсер Национального отбора на шоу "Евровидение-2025" Тина Кароль прокомментировала скандал, который на днях всколыхнул сеть вокруг артиста ENLEO. Певец признался, что слушает российскую музыку, несмотря на войну в Украине.

В интервью для Славы Демина исполнительница отметила, что ничего не слышала об этом скандале и впервые узнала о нем именно во время интервью. Как известно, Никита Леонтьев (настоящее имя участника ENLEO) прошел в лонглист Нацотбора, то есть, стал одним из 20 артистов, которые будут бороться за право представить Украину на международной арене. Однако позже украинский блогер опубликовал видео с певцом, в котором последний признался, что слушает российских исполнителей, в частности, Oxxxymiron.

В свое оправдание он отметил, что рэпер выехал из РФ и не поддерживает войну, а также он донатил на ВСУ. Правда, в списке прослушиваний Никиты также были замечены и другие россияне, среди которых ЛСП и Markul.

Кароль отметила, что прослушивание российской музыки не является нарушением правил Нацотбора, поэтому пока ENLEO не грозит дисквалификация. В то же время, говорит Тина, с моральной точки зрения артист поступил не совсем корректно.

Также звезда в защиту Леонтьева добавила, что Oxxxymiron признали "иноагентом" в РФ, и сама она также только в 2022 году начала петь на украинском. Несмотря на скандал с артистом, знаменитость отметила его выступление на прослушивании и указала, что у него есть все шансы пройти в финал.

"Правил он по факту не нарушил. По морали вроде как да. Но Oxxxymiron, насколько я помню, является "иноагентом". Это влияет на людей, это тригерит. Это понятно, и это нормально, что люди реагируют. Для меня все конкретно уже давно с 2014 года. Но я же тоже исполняла песни на русском, так было. И после 14-го, хотя находились всегда в Украине. Это уже оргкомитет будет решать, виноват или нет. Я честно скажу, ENLEO один из тех, кто очень сильно выступил на прослушивании", - сказала Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, почему в лонглисте Нацотбора на "Евровидение-2025" нет известных артистов. Она также рассказала о правилах организаторов шоу.

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