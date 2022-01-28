Премьера романтического реалити состоится уже весной.

В Сети появился новый тизер 12 сезона романтического реалити "Холостяк", съемки которого недавно закончились.

Ролик опубликовали на официальной странице реалити в Instagram.

"Этой весной в мире, где царят ненастоящие чувства, он услышит свое сердце и неудержимо будет мчаться навстречу любви. Премьера самого романтичного реалити страны "Холостяк" скоро на СТБ", - говорится в публикации.

По сюжету главный герой Алекс Топольский задумчиво стоит у окна на шумной вечеринке. Затем мужчина берет в руки розу и начинает бежать навстречу своей судьбе.

Поклонники проекта разделились во мнениях по поводу ролика. Кое-кто из комментаторов увлекся роликом, а кое-кто раскритиковал нового "Холостяка".

"Вау", "Красавчик", "Какой-то он никакой", "Мне очень нравится съемка, очень по-голливудски", "Круто снято, но он не живой", "Мурашки по коже", - пишут комментаторы.

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