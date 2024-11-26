Украинка Виктория Кошур продемонстрировала национальный костюм, в котором она выступила на шоу.

В этом году международный конкурс красоты "Мисс планета" проходит в Камбодже. Уже 27 ноября состоится финал шоу, на котором Украину будет представлять модель Виктория Ошур.

На своей странице в Instagram красавица опубликовала фотографии с конкурса. На нескольких из них она продемонстрировала свой национальный костюм. В частности, украинка появилась на международном событии в обтягивающем комбинезоне. Он был украшен блестками и большими подсолнухами, а также зеленой лентой.

В подписи к кадрам Виктория объяснила, какое значение имеет этот костюм. Как известно, подсолнухи считаются символом Украины. По словам Ошур, желтый цвет она ассоциировала с бескрайними украинскими полями. Своим образом она пыталась привлечь внимание к Украине и ее сильному и несокрушимому народу.

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"Подсолнух - национальный цветок Украины, а его ярко-желтые лепестки ассоциируются с бескрайними полями страны, особенно в сельскохозяйственных регионах. Он олицетворяет дух украинского народа - оптимистичный, сильный и выносливый, несмотря на невзгоды", - написала девушка.

Украинской модели удалось пройти в финал и стать одной из 10 лучших конкурсанток на шоу. Сейчас Виктория занимает 7 место, однако уже в среду она попробует свои силы в борьбе за главный приз - корону "Мисс планета". К слову, в прошлом году этот титул получила представительница Таиланда Воравалан Пхуткланг.

Что известно о Виктории Ошур

Виктория родом из Ивано-Франковска. В этом году она победила на "Мисс Планета Украина 2024", что позволило ей представить Украину на международном конкурсе. В 2018 году девушка проходила обучение в Украинской Академии Лидерства, а после этого поступила в Украинский Католический Университет на факультет философии и богословия.

Ранее Ошур рассказывала, что она интересуется культурой разных народов, изучает иностранные языки, а также уделяет много времени своему развитию.

Напомним, ранее стало известно, как украинка София Згоба выступила на конкурсе красоты "Miss International-2024" и какое место заняла. 19-летняя львовянка показала, в каких нарядах появилась на конкурсе.

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