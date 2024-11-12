Желанный титул получила представительница Вьетнама.

12 ноября в Японии прошел финал международного конкурса красоты "Miss International-2024". Стало известно, кого наградили заветным титулом.

Как пишет издание Tribune, в этом году впервые за всю историю конкурса победу одержала представительница Вьетнама. 22-летняя Тхань Туй обошла 70 конкуренток со всего мира и получила желанную корону.

Главный приз победительнице вручила прошлогодняя обладательница этого титула Андреа Рубио из Венесуэлы. Среди пяти лучших моделей по решению жюри также оказались представительницы Боливии, Испании, Венесуэлы и Индонезии.

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"Я первая Мисс Вьетнам, которая приехала на Miss International. А теперь я первая Miss International из Вьетнама. Наконец-то я могу доказать, что заслуживаю любви и поддержки моей аудитории и поклонников из Вьетнама и всего мира. Спасибо большое!" - произнесла со сцены Туй после победы.

Что известно о Тхань Туй

Девушка родилась 1 июля 2002 года в городе Дананг. Сейчас она получает образование филолога в Университете изучения иностранных языков. Кроме того, модель также учится в лондонском Университете Гринвича.

В декабре 2022 года девушка получила титул "Мисс Вьетнам". Во время конкурса она вошла в топ-5 в категориях Fast Track Beauty with a Purpose и Multimedia, а также получила награду в спортивном соревновании.

Позже стало известно, что она будет представлять Вьетнам на конкурсе Miss International 2024. Несмотря на определенные споры относительно участия Вьетнама в этом мероприятии, девушка все же отправилась в Токио как национальная представительница.

Напомним, ранее стало известно, какое место заняла украинская модель София Згоба на "Miss International-2024". Девушка показала, в каких нарядах появилась на конкурсе.

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