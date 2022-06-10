Егор рассказал, что в их творческой группе нет никого, кто бы поддерживал Россию и агрессивную политику касательно Украины.

Актер и художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов перечислил артистов, которые могут не вернуться в проект. Речь идет о том, что некоторые звезды покинули Украину после полномасштабного вторжения оккупантов 24 февраля. Планами на будущее актер поделился в интервью программе "Зірковий шлях".

Егор Крутоголов объяснил, что многие звезды шоу из РФ и Беларуси вынуждены были уехать. Среди них Евгений Сморигин и Дмитрий Танкович.

"То, что они никогда не поддерживали путинскую пропаганду - 100%. Они не считали украинцев нацистами. Они нормальные пацаны, с которыми дружим уже лет 15-20. Никогда у них не было имперских взглядов на Украину, они наши", - сказал руководитель "Дизель шоу".

По его словам, юморист Евгений Никишин может не вернуться в Украину.

"Женя сейчас в России, у него там семья, родители, дети. Поэтому он там, и, я думаю, ему тоже по-своему сложно. Но ничего окончательно сказать нельзя - война еще длится. Женя в России и мне кажется, что он там и будет", - резюмировал артист.

Также он добавил, что на сцене может больше не появиться Мария Грицук, которая сейчас остается в Беларуси.

Напомним, двойник президента Зеленского Юрий Великий рассказал о хейте в свой адрес.

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