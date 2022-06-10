По словам комика, это был самый страшный для него момент за время войны.

Украинский актер комедийного жанра Егор Крутоголов рассказал, как в первую неделю вторжения РФ в Украину рядом с его домом упала вражеская ракета.

По словам комика, в тот момент все его родные крепко спали. Внезапно их разбудили мощные взрывы. Позже выяснилось, что был "прилет" в 800 метрах от его дома на Киевщине.

"Ракета прилетела совсем рядом – где-то 800 метров, километр. Было очень громко. Я всех подорвал и крикнул: "Все вниз!". Малого за руку тянул. Было очень близко, громко и страшно. Мы под Киевом живем с белорусской стороны, поэтому было страшно", – вспомнил актер в программе "Зірковий шлях".

Также Егор отметил, что 24 февраля испытал невероятный страх за себя, своим родных и за будущее.

"Первые минуты, часы, когда тебя треплет. И ты не понимаешь, как жить дальше и что будет с твоей семьей, куда бежать. Но самое громкое – прилет ракеты", – добавил он.

Напомним, ранее выяснилось, что Егор Крутоголов предсказал войну за день до полномасштабного вторжения России в Украину.

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