Юлия Белей спела на польском языке.

24 сентября вышел в эфир новый выпуск вокального шоу "Голос країни-13". В этот раз на слепые прослушивания пришла известная украинская певица - экс-участница группы Mirami.

В рамках шоу девушка рассказала, что в начале полномасштабного российского вторжения переехала в Польшу, где занимается благотворительностью. Она считает это своей миссией.

"Мы организовали с польской командой два концерта. Первый состоялся в Варшаве, мы собрали 15 миллионов долларов, а уже на втором мы тоже собрали 15 миллионов долларов для Украины", - поделилась Юлия Белей.

Так, на "Голосі країни" девушка исполнила песню польской певицы. Ей удалось развернуть два кресла - Ивана Клименко и Нади Дорофеевой.

Клименко сказал, что хочет быть причастным к тому, чтобы Украина и Польша были в максимальном коннекте и обменивались культурой. В итоге Юлия выбрала команду именно продюсера.

Отметим, группа Mirami, участницей которой была Юлия, была основана в 2010 году. В 2013 году девушка прекратила сотрудничество с группой, так как решила посвятить себя семье. Их самые популярные песни - "Сексуальна", "Червона калина", "Бавовна - солодка вата" и другие.

Напомним, ранее на "Голосі країни-13" выступила жена известного певца.

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