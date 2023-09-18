Девушке удалось развернуть только два кресла.

В третьем выпуске талант-шоу "Голос країни-13" на сцену вышла супруга известного украинского певца - DOVI. Девушка исполнила его хит "Чекаю вдома", который он записал в коллаборации с талантливым артистом YAKTAK.

Девушка рассказала, что всегда мечтала о карьере певицы, однако долго не могла решиться на это. Однако после того, как она увидела, как люди реагируют на выступления ее супруга, поняла, что хочет испытать те же ощущения.

"На первом концерте мужа, люди доставали телефоны, начинали петь. Я стою, у меня все в мурашках: "Боже, как же это круто, я тоже хочу это почувствовать". Хочется уже другой этап в своей жизни, реализацию себя как артиста. Поэтому я хочу быть услышанной на этом проекте и надеюсь, что я смогу громко о себе заявить", - поделилась Александра.

Однако начинающей артистке не удалось развернуть все четыре кресла. За нее боролись лишь Надя Дорофеева и Артем Пивоваров. В итоге она выбрала Пивоварова, поэтому продолжит участие в проекте в составе его команды.

Напомним, ранее на "Голосі країни-13" произошла перепалка между тренерами.

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