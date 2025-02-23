Девушка показалась в компании известного певца.

Победительницу романтического шоу "Холостяк-13" волонтера Инну Белень, которая недавно завершила отношения с ветераном войны Александром "Тереном" Будько, заподозрили в новом романе.

Подобные слухи спровоцировала фотография, которую сегодня, 23 февраля, опубликовал украинский певец Вадим Олейник своем Instagram. На снимке Инна стоит рядом с артистом и улыбается.

"Хороших выходных", - лаконично подписал кадр Олейник.

Видео дня

Интересно, что волонтер, которая ранее рассказывала о своей готовности ходить на свидания после разрыва с Тереном, сразу ответила на этот пост. Она написала так:

"Целый пост для меня, какая честь".

Кстати, недавно Вадим рассказывал, что поставил на паузу отношения со стилисткой Софией Нестеренко. Поэтому подписчики заговорили о вероятных романтических отношениях между певцом и победительницей "Холостяка-13".

Реакция сети

Пользователи в сети сразу засыпали комплиментами Инну и Вадима:

"Вы пара?"

"Вау!"

"Какие красивые"

"Какая замечательная пара".

К слову, пока ни Олейник, ни Белень официально не отреагировали на слухи об их вероятном романе.

Напомним, ранее участница шоу "Холостяк-13" Ксения Щербач прокомментировала разрыв Терена и Инны.

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