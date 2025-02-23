Победительницу романтического шоу "Холостяк-13" волонтера Инну Белень, которая недавно завершила отношения с ветераном войны Александром "Тереном" Будько, заподозрили в новом романе.
Подобные слухи спровоцировала фотография, которую сегодня, 23 февраля, опубликовал украинский певец Вадим Олейник своем Instagram. На снимке Инна стоит рядом с артистом и улыбается.
"Хороших выходных", - лаконично подписал кадр Олейник.
Интересно, что волонтер, которая ранее рассказывала о своей готовности ходить на свидания после разрыва с Тереном, сразу ответила на этот пост. Она написала так:
"Целый пост для меня, какая честь".
Кстати, недавно Вадим рассказывал, что поставил на паузу отношения со стилисткой Софией Нестеренко. Поэтому подписчики заговорили о вероятных романтических отношениях между певцом и победительницей "Холостяка-13".
Реакция сети
Пользователи в сети сразу засыпали комплиментами Инну и Вадима:
- "Вы пара?"
- "Вау!"
- "Какие красивые"
- "Какая замечательная пара".
К слову, пока ни Олейник, ни Белень официально не отреагировали на слухи об их вероятном романе.
Напомним, ранее участница шоу "Холостяк-13" Ксения Щербач прокомментировала разрыв Терена и Инны.