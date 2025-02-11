Продюсер подчеркнул, что средства на проведение шоу могли пойти на другие нужды страны.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк, который недавно называл вероятного победителя Нацотбора на "Евровидение-2025" и не ошибся с прогнозами, высказался о неуместности конкурса во время войны.

Мужчина отметил, что Нацотбор с точки зрения финансирования был достаточно дорогим. По мнению Игоря, все это можно было сделать значительно дешевле.

"Я бы сделал телевизионную версию значительно экономнее. В условиях войны дорогое шоу на "Суспільному", которое финансируется налогоплательщиками, выглядит неуместно", - прокомментировал Кондратюк в интервью "РБК-Украина".

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Игорь отметил, что сейчас такие большие средства должны тратиться на нужды страны и армии, а не на развлекательные мероприятия. Об этом продюсер сказал так:

"Извините, коллеги, и не воспринимайте это как ворчание недовольного бывшего производителя развлекательных программ. Просто мы с вами здесь, в тылу, должны быть в адеквате".

К слову, в субботу, 8 февраля, украинцы выбрали представителя Украины на "Евровидение-2025". Победителем Нацотбора стала группа Ziferblat. Она получила в сумме от жюри и зрителей 19 баллов. В мае музыканты поедут в швейцарский город Базель, где в этом году состоится международный песенный конкурс.

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, хочет ли во второй раз поехать на "Евровидение".

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