Игорь Кондратюк назвал вероятного победителя Нацотбора на Евровидение-2025

Продюсер назвал своего фаворита.

Продюсер Игорь Кондратюк оценил шансы участников Нацотбора на Евровидение-2025. Он выделил своего фаворита и отметил, что эта группа может одержать победу.

В интервью на YouTube-канале Bezodnya Music он сказал, что самые высокие шансы на победу у группы Ziferblat, которая ранее в интервью УНИАН рассказала о своей конкурсной песни, об уникальности своего стиля и о том, чем они отличаются от других участников.

На второе место Кондратюк поставил KHAYAT, на третье - Машу Кондратенко. Четвертую строчку занимает KRYLATA, а закрывает пятерку лидеров Абие.

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А вот меньше всего шансов на победу, по мнению продюсера, у группы Future Culture.

Отметим, ранее букмекеры сделали ставки относительно победителя Нацотбора на "Евровидении-2025". Они также считают, что победить на Нацотборе может группа Ziferblat. Коллектив получил коэффициент 1.90.

Интересно, что другая букмекерская контора на первое место поставила Машу Кондратенко. Кто станет победителем и получить право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение в 2025 году мы узнаем 8 февраля, во время финала Нацотбора.

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