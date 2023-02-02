Катя Лозовицкая высказалась в своем блоге.

Победительница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Катя Лозовицкая отреагировала на заявления Алекса Топольского об их отношениях и расставании.

На своей странице в Instagram она попросила поклонников больше не присылать ей ссылку на последнее интервью Топольского, в котором он сказал, что спустя месяц после проекта расстался с Катей и открыл завесу их интимной жизни.

Также он тогда сказал, что именно он был инициатором их разрыва. Да и вообще, по его словам, он сделал неправильный выбор, ведь больше ему нравилась Саша Мудрая, рядом с которой у него горели глаза.

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Лозовицкая не удержалась и высказалась о позорном поступке Топольского:

"Друзья, можете меня не отмечать на новом интервью сами знаете кого. По тем нарезкам, которые я видела – новый поток лжи и лицемерия. Даже не хочу тратить время и смотреть полную версию. Разочарований с меня достаточно".

Отношения Кати Лозовицкой и Алекса Топольского

На пост-шоу "Жизнь после проекта" они рассказали, что были вместе после шоу всего месяц. Вместе они не жили, но периодически встречались. Также у них был секс, но Алексу не хватало страсти.

Позже он сказал, что разочарован в Кате, ведь она попыталась хайпануть на нем, сделать так, чтобы его критиковали.

Известно, что "холостяк" пытался восстановить отношения с Сашей Мудрой, но девушка ему отказала. В итоге он начал писать ей гадости, за что она его заблокировала.

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