Общественный деятель рассказал, чем занимался в последнее время.

Ветеран российско-украинской войны, главный герой шоу "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько некоторое время не делился подробностями личной жизни. Он стал менее активен в соцсетях после проекта и лишь иногда публиковал фото в сети. Однако на этот раз общественный деятель вышел на связь и объяснил, куда исчез.

В своем Instagram звезда опубликовал новую фотографию, в подписи к которой рассказал, чем занимался в последнее время. По его словам, после участия в реалити он сделал паузу для себя, поскольку у него было эмоциональное истощение. Александр говорит, что шоу стало настоящим испытанием для него, после которого ему нужно было время, чтобы оправиться от всего.

"После участия в проекте я столкнулся с огромным эмоциональным, моральным и физическим истощением. Этот проект стал для меня испытанием, но и подарил много важных уроков. Однако, честно говоря, после него мне понадобится еще много времени, чтобы снова найти баланс и прислушаться к себе", - рассказал бывший "холостяк".

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Он также отметил, что в последнее время пытался реализовать еще одну свою мечту - написать вторую книгу. Следовательно, почти все свое время "Терен" посвящал этому творческому процессу.

"Я никуда не делся, я есть и понял, что настал момент реализовать то, что давно жило во мне. Это мечта, которая долго ждала своего часа - моя вторая книга. Ваши сообщения и вопросы о том, буду ли я писать продолжение, только придавали мне уверенности. Мне очень важно, чтобы этот период был честным и настоящим. Поэтому сейчас я больше живу офлайн, где пишу, думаю, вдохновляюсь. Но я обещаю: когда придет время, я поделюсь с вами этой частью своей души, которая уже превращается в книгу", - добавил ветеран войны и поблагодарил поклонников за поддержку и терпение.

Как известно, 13-й сезон "Холостяка" завершился тем, что "Терен" в финале выбрал волонтерку и бизнесвумен Инну Белень. Паре удалось сохранить отношения после проекта. Сейчас они не комментируют свою личную жизнь и не делятся совместными фото в сети.

Напомним, ранее Инна намекнула на разрыв с "Тереном". Волонтер заинтриговала поклонников своим ответом об отношениях с ветераном войны.

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