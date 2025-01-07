Некоторые из подписчиков возмущены постом девушки.

Таролог, финалистка шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак, которой не удалось стать победительницей проекта, показала невиданные ранее кадры из реалити. Оказалось, что у девушки было еще одно свидание с главным героем, ветераном войны Александром "Тереном", которое не вошло в программу.

В своем Instagram участница проекта опубликовала новые кадры с "холостяком". По словам таролога, у них с общественным деятелем было индивидуальное общение, которое не показали в программе. Произошло оно во время последней церемонии роз на реалити, когда шоу покинула студентка Юстина Багай.

Перед вручением роз Александр пригласил Анастасию на общение. Во время него они обсудили вопросы, которые заранее предложили "Терену" задать девушке другие участницы. А также сама Юзьвак предполагает, что ветеран просто якобы хотел провести как можно больше времени с ней. Пока неизвестно, почему именно это свидание мужчины и девушки не вошло в эфир. К слову, в подписи к кадрам таролог сделала акцент на взгляде "холостяка" и намекнула, что у него были чувства к ней.

Видео дня

"Его взгляд вместо 1000 слов... Кстати, на видео заснят момент перед нашим с Сашей общением на предпоследней церемонии, которое не вошло в эпизод. Саша хотел поговорить о тех вопросах, которые девушки написали обо мне и наверное, чтобы еще раз просто побыть со мной рядом. Но об этом история умалчивает", - написала Юзьвак.

В комментариях под постом Анастасии некоторые ее подписчики возмутились из-за публикации этих кадров. Они не понимают, для чего девушка после завершения их с "Тереном" истории продолжает показывать видео с ним и подписывать их таким образом:

"Серьезно? Когда человек в отношениях, то это, как минимум, не красиво так навязываться и акцентировать на своих фантазиях... Просто вежливый взгляд"

"А о чьем взгляде собственно идет речь? Там не только Терен..."

Однако были и те, кто также обратил внимание на якобы "особый взгляд" Александра:

"Это точно. Взгляд более красноречив, чем слова. Он очень восторженно всегда на вас смотрел"

"Так мило застеснялся"

К слову, победительницей шоу стала волонтер и бизнесвумен Инна Белень. После шоу им с главным героем удалось сохранить отношения и сейчас они вместе.

Напомним, ранее в сети отца Анастасии Юзьвак заподозрили в коррупции. Таролог ответила на упреки и объяснила, где ее семья берет деньги на такую роскошную жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: