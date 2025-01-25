Таролог рассказала, чем завершился публичный конфликт пары.

Финалистка шоу "Холостяк" и таролог Анастасия Юзьвак, которая ранее высказалась о контрактах на проекте, прокомментировала публичную ссору волонтера Инны Белень и ветерана войны Александра "Терена" из-за языкового вопроса. Девушка ответила, как изменились их отношения после нее.

Как известно, в январе бизнесвумен дала интервью, в котором высказалась относительно языкового вопроса. Инна отметила, что против радикальной украинизации. Она убеждена, что жителям восточных регионов нужно больше времени, чтобы перейти на украинский. Правда, у ее избранника общественного деятеля другое мнение по этому поводу. Он против толерирования русского и убежден, что уже было достаточно времени, чтобы научиться говорить на государственном. Пара публично выясняла отношения, после чего Белень признавалась, что обижена на бойфренда.

Ранее Анастасия отмечала, что не общается с парой после завершения шоу. Однако на этот раз в интервью для "РБК-Украина" она заявила, что после ссоры у победительницы и главного героя "Холостяка" ухудшились отношения. Более того, девушка даже обратилась за помощью к психотерапевту.

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"У них непростые отношения. Я знаю, что Инна пошла в терапию, пытается работать над этими отношениями. Я считаю, что такой конфликт должен решаться между парой внутри. А если у них будут эти американские горки в отношениях и дальше?" - сказала Юзьвак.

Таролог отметила, что если бы попала в подобную ситуацию с военным, как Инна, то сначала обсудила с ним все. А также отметила бы избраннику заранее, что она против публичных ссор. Если бы Александр не услышал ее и отстранился, то их отношения завершились бы, говорит девушка.

"Я бы поговорила с Александром. Это довольно непредсказуемая ситуация. Было бы хорошо заранее все это поговорить до отношений, чтобы все решать вдвоем, не выносить на публику. Если бы это все же произошло, то я бы провела разговор с Александром, сказала, что мне очень неприятно выносить какие-то споры между нами на публику, что я буду счастливее, если мы будем решать это вдвоем. Если бы он дальше повторял эти ошибки, или стал холодным, отстраненным, или он бы дальше обижался на такое - отношения бы закончились", - добавила финалистка.

Напомним, ранее Анастасия Юзьвак ответила, общалась ли с "Тереном" после шоу. Девушка поделилась, где она живет после участия в проекте.

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