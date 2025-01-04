Девушка поделилась, где она живет после участия в проекте.

Финалистка шоу "Холостяк", таролог Анастасия Юзьвак призналась, виделась или общалась ли она с главным героем проекта, ветераном войны Александром "Тереном" после шоу. Участница поделилась, как изменилась ее жизнь после съемок и где она сейчас живет.

В финале общественный деятель выбрал волонтерку Инну, с которой решил построить отношения вне проекта. А вот с Анастасией ему пришлось попрощаться. Покинув шоу, таролог отметила, что "это их не последняя встреча с "холостяком". Однако оказалось иначе.

В своем Instagram она отметила, что ни разу после завершения шоу больше не виделась и даже не переписывалась с Александром. Более того, они даже не следят друг за другом в соцсетях. Девушка не расстроена, что "Терен" не выбрал ее, а наоборот считает, что именно так все должно было сложиться.

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"После завершения проекта мы с Сашей больше не виделись, у нас не было связи, и даже в соцсетях мы не подписаны друг на друга. На проекте я представляла, как вернулась бы в Украину, если бы Александр выбрал меня. Но сейчас я понимаю, что все произошло так, как и должно было быть. И это лучший сценарий для нас обоих", - подчеркнула Юзьвак.

После шоу Анастасия решила снова вернуться в Лондон, Великобритания, где она жила последние четыре года. Именно там, по ее словам, она чувствует себя как дома. Сейчас таролог продолжает развиваться в сфере психологии и духовных практик. А также планирует уделить много времени путешествиям и делиться своим опытом в сети.

"После шоу я вернулась в Лондон - город, где чувствую себя дома. Лондон для меня - это свобода, мобильность и безграничные возможности, многонациональное общество/культура. 30 минут - и я в аэропорту или на вокзале Сент-Панкрас, а оттуда - прямой путь в Париж или любую точку мира. Я люблю путешествия и буду делиться ими с вами. Но не только этим. Для меня важно транслировать путь роста - через духовные практики, психологию и мой опыт", - написала финалистка проекта.

Напомним, ранее Анастасия Юзьвак призналась, был ли у нее интим на шоу "Холостяк". Она опровергла слова победительницы шоу Инны и главного героя "Терена" о том, что интимных отношений на проекте не было.

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