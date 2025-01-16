Волонтер заговорила об усыновлении и объяснила, при каких условиях готова стать матерью.

Волонтер, бизнесвумен и победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень заговорила о материнстве. Девушка призналась, готова ли стать мамой и сколько детей хотела бы родить.

Возлюбленная главного героя проекта - ветерана войны Александра "Терена" - в своем Instagram ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, готова ли пара к пополнению в семье. 28-летняя звезда показала фотографию с малышом и рассказала, что мечтает стать мамой.

Она планирует родить двоих детей, а также готова к усыновлению. Инна хотела бы взять из приюта одного ребенка. По словам Белень, она уже готова к материнству: как морально, так и физически. К слову, сам общественный деятель еще на проекте рассказывал, что мечтает о большой семье и пятерых детях.

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"Я мечтаю стать мамой трех детишек, и одного из них взять из детского дома. Физически и морально я уже готова к этому, но для меня важно, чтобы рядом был мужчина, с которым я действительно захочу создать семью. Если все пазлы сложатся, и я почувствую себя счастливой и защищенной рядом с ним, тогда сразу готова к этой прекрасной роли", - подчеркнула волонтер.

Она также успела ответить на упреки, что якобы победительница реалити и главный герой подписывают контракт, что должны находиться в отношениях полгода или год. Девушка говорит, что просто смеется над такими комментариями в сети:

Если я пойму, что человек не мой и нет перспектив, мы разойдемся именно в тот момент, когда я это почувствую. Я не привыкла тратить время зря - особенно, когда время биологически против меня.

Напомним, ранее Инна из "Холостяка" ответила, что думает о финалистке Анастасии. Девушка заявила, что экс-конкурентка "спекулировала на теме интима".

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