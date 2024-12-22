Алина Моисеенко рассказала, что Терен уже использовал свой шанс.

Участница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Алина Моисеенко, которая покинула проект в седьмом выпуске, рассказала, как бы отреагировала на попытки Александра Терена возобновить отношения после завершения съемок.

В интервью РБК-Украина Алина призналась, что не дала бы Терену второго шанса, даже если бы он, подобно "Холостяку" прошлого сезона Алексу Топольскому, пытался связаться с ней после проекта.

"Никак. Видимо, какое-то женское эго победит, потому что у мужчины был шанс, он его не использовал, поэтому надо отвечать за свои решения. Каждый человек ответственен за свое решение", - отметила девушка.

Видео дня

Девушка считает, что каждый человек должен брать на себя ответственность за свои поступки, и если Терен не выбрал ее на проекте, то это означает конец их истории.

Однако, Алина заверила, что не потеряла веру в любовь и верит, что она живет в каждом из нас. Она также призналась, что на проекте действительно была влюблена в Терена и даже представляла их совместное будущее.

"Я это представляла. Представляла наш быт, как это может быть. Мало того, мы даже с ним обсуждали мою квартиру, как ее можно обустроить. Диалоги были достаточно серьезными", - рассказала девушка.

Напомним, продюсер Алина назвала свою главную конкурентку на шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: