Выяснилось, что папа таролога, которого не показали на проекте, был депутатом.

В сети разоблачили отца финалистки шоу "Холостяк" Анастасии Юзьвак и выяснили, что он был депутатом. Мужчину заподозрили в коррупции. Таролог отреагировала на слухи и ответила на упреки относительно своего отца, которого не показали на проекте.

Во время шоу девушка не скрывала, что у нее состоятельные родители, которые даже сейчас финансово обеспечивают ее. В сети распространились информация, что отцом участницы является бывший депутат и предприниматель Богдан Юзьвак. Его заподозрили в коррупции, поскольку его доходы, указанные в декларации, значительно превышают зарплату депутатов.

Также он оплачивает жизнь и обучение своих дочерей за рубежом, что обходится в более миллиона гривен в год. Это и стало поводом для сплетен, что средства отца Анастасии были получены нечестным путем.

В своем TikTok девушка решила прокомментировать ситуацию и отметила, что она не скрывала родного человека. По ее словам, это якобы не ее проблемы, что на шоу не показали историю ее папы и общение с главным героем Александром "Тереном" об этом. Юзьвак указала, что ее отец действительно был депутатом, и добавила, что средства на роскошную жизнь были получены из бизнесов, которые Богдан создал еще до прихода к власти.

"Это не моя проблема, что история о моем отце и еще очень много нюансов и некоторое общение с Александром не были показаны в эпизодах. Да, мой папа был депутатом, впоследствии я расскажу об этом больше. Можете проверить, где хотите, сколько бизнесов у него было до того момента, как он стал депутатом", - сказала девушка.

Финалистка утверждает, что путь ее мама и папы к богатой жизни был сложным. Они начинали бизнес с кредита, а теперь могут себе позволить лучший уровень жизни. Анастасия отметила, что ее отец не является коррупционером, а весь его доход - это результат работы в бизнесе.

"Мои мама и папа открыли ФЛП еще в 2003 году, где они начинали свою карьеру в бизнесе. Они начинали с минуса, с кредита, с залога своего дома, чтобы открыть первый бизнес. Только они и я знают, как тяжело они добились такого уровня. К сожалению, у людей из стран СНГ очень лимитированное мышление относительно того, как можно заработать деньги. Если человек немного больше зарабатывает, значит это коррупция, значит ты наворовал, сделал что-то нелегальное. Не только так можно зарабатывать деньги. Сознательные люди понимают", - подытожила Юзьвак.

Напомним, ранее Анастасия Юзьвак ответила, общалась ли с Тереном после шоу. Девушка поделилась, где она живет после участия в проекте.

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