Ксения Щербак рассказала, что участницам не платят деньги за участие.

Ксения Щербач, участница "Холостяка", покинувшая проект в пятом эпизоде, раскрыла правду о популярном мифе, окружающем шоу. Об этом она рассказала в интервью для "Люкс ФМ".

Одним из важнейших уроков, которые получила Ксения на проекте, стало умение справляться с критикой.

"К сожалению, некоторые люди считают, что могут судить или критиковать, не зная меня лично. Сначала это было больно, но я научилась отделять конструктивную критику от безосновательного негатива", — рассказывает экс-участница "Холостяка".

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Ксения считает, что главным мотивом для участия в "Холостяке" должно быть желание найти любовь.

"Участие в шоу - это не работа, это выбор. Каждая из нас решила попробовать что-то новое, открыться навстречу отношениям и, возможно, найти своего человека. Поэтому я могу точно сказать: на этом проекте нет оплачиваемых ролей. Здесь все - о настоящих чувствах и смелости быть честными перед собой", — акцентирует Ксения.

Несмотря на то, что Ксении не удалось найти любовь на проекте, она не теряет надежды встретить свою половинку.

Ксения продолжает активно развивать свою карьеру и пользуется популярностью в социальных сетях. Она остается открытой к новому опыту и готова к новым вызовам.

Напомним, Ксения Щербач прокомментировали ссору в четвертом выпуске проекта.

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