Она написала эмоциональный пост в сети.

Экс-участница романтического проекта "Холостяк-13" военная журналистка Светлана Кирган, которая покинула шоу в третьем выпуске, прокомментировала свой вылет.

Девушка ранее рассказывала, что 2,5 года назад потеряла своего мужа на фронте. По ее словам, она уже пережила тяжелую утрату и готова открывать сердце для новых отношений. Однако Терен считает, что Светлана еще не отпустила собственное прошлое, а в их общении чувствует барьеры. Поэтому роза участнице не досталась и Александр решил ее отпустить.

Сама ж Светлана не стала молчать и эмоционально отреагировала в сети на решение главного героя.

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"Меня удивили комментарии "холостяка" относительно моих прошлых отношений. По мнению Александра, женщина, которая пережила потерю, не может так быстро (прошло 2,5 года) отпустить болезненные воспоминания. Такое предположение он сделал из-за того, что у него есть подруги, которые проживали похожий опыт. Наверное, не стоит объяснять о том, что у каждого свой уровень восприятия и адаптивности, и что сравнивать меня (на то время совсем незнакомого человека со своими подругами, - не окей)", - написала девушка в своем Instagram.

Она также подчеркнула, что начала работать с терапевтом 2 года назад и смогла уже отпустить свою боль.

"Да, я хочу снова любить, хочу семью и детей с человеком, чьи ценности и мировоззрение мне близки. В свое время Терен мне показался человеком, с которым можно попробовать. Когда видела где-то в СМИ, что причиной прощания с Александром станет то, что я не забыла своего мужа - ловила кринж. Забыть - это как? Память себе стереть? Это мое прошлое, которому позволено быть вечным".

Светлана также добавила, что на шоу никогда первой не начинала разговор о своем бывшем муже. Обычно такие диалоги инициировал сам Александр, а она лишь делилась пережитым опытом. Поэтому не понимает, почему только на этой теме на проекте постоянно фокусировали внимание, а не на ней самой.

"Все моменты посвященные мне, как личности, почему-то не были показаны, а говорила я много интересных вещей, особенно профессионального характера. Это выбесило, а особенно когда видишь, что половина эфирного времени посвящена человеку и его волонтерству, поданного в очень красивую обертку. Я никогда не обесценивала ни один вклад в победу, но когда тебя не показывают ни как офицера, ни как активиста, а исключительно как вдову.... В то время, как крутят тему человека, который съездил один раз в зону боевых. Это не вопрос к человеку, а к тем кто все сделал таким образом", - возмутилась Светлана.

К слову, в третьем выпуске шоу также покинула модель Илона. И теперь за сердце "холостяка" Александра "Терена" Будько продолжают бороться 9 участниц.

Напомним, ранее Александр Терен рассказал о врожденном пороке.

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