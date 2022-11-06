Главный герой попал в инцидент на съемках шоу.

Главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский рассказал, что во время съемок одного из свиданий он едва не "разнес" всю съемочную группу.

Он признался, что на свидании, где он с участницей проекта катался на лошадях, произошел инцидент. По его словам, едва не пострадала съемочная группа и аппаратура:

"Как только я сел на коня, он будто разозлился, сорвался и начал бежать на всю съемочную группу и через аппаратуру. Это было очень опасно. Но мне удалось его остановить. И для съемок мне заменили его (коня, - УНИАН) на Фунтика".

Также он обнародовал фотографию, где заметно его уставшее и опечаленое лицо.

"Приблизительно так я выглядел до церемонии роз. Помогите", - с юмором написал Алекс.

Напомним, на "Холостяке-12" произошел инцидент. Выбывшая участница Анастасия Кузьмицкая рассказала про сценарий и "адские" условия на съемках. Она рассказала, что ее заставляли работать по сценарию, просили девушек говорить друг другу обидные вещи и заставили подписать контракт с "рабскими" условиями.

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