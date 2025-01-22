Букмекеры сделали первые ставки по победителю на 'Евровидении-2025'

В мае состоится ежегодный песенный конкурс "Евровидение". Уже за несколько месяцев до события букмекеры начинают делать ставки. И уже сейчас они выделили несколько участников.
Несмотря на то, что большинство стран еще не определились с представителями, в том числе и Украина, букмекеры прогнозируют победу Бельгии.
На втором месте оказалась Швеция. Закрывает тройку лидеров Украина.
При этом прогнозы букмекеров могут меняться. Это лишь первые ставки. Когда все страны определятся с представителями и композиции, тогда картина будет более понятной.
К слову, международный песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базель весной. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал ожидается 17 мая.
Нацотбор на Евровидение-2025 - что известно
В этом году музыкальным продюсером Нацотбора стала Тина Кароль. Она уже отобрала девятку фаворитов, а 10 участника выбирали украинцы.
Полный список участников Нацотбора и их песни:
- Future Culture – "Waste My Time"
- KHAYAT – "HONOR"
- KRYLATA – "STAY TRUE"
- MOLODI – "my sea"
- Ziferblat – "Bird of pray"
- Абіє – "Дім"
- ДК Енергетик – "Сіль"
- Маша Кондратенко – "No time to cry"
- Влад Шериф – "Wind of change"
- FIЇNKA – "Культура"
К слову, финал Нацотбора запланирован на 8 февраля 2025 года.