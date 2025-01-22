Букмекеры сделали первые ставки по победителю на 'Евровидении-2025'

На каком месте оказалась Украина?

В мае состоится ежегодный песенный конкурс "Евровидение". Уже за несколько месяцев до события букмекеры начинают делать ставки. И уже сейчас они выделили несколько участников.

Несмотря на то, что большинство стран еще не определились с представителями, в том числе и Украина, букмекеры прогнозируют победу Бельгии.

На втором месте оказалась Швеция. Закрывает тройку лидеров Украина.

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При этом прогнозы букмекеров могут меняться. Это лишь первые ставки. Когда все страны определятся с представителями и композиции, тогда картина будет более понятной.

К слову, международный песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базель весной. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал ожидается 17 мая.

Нацотбор на Евровидение-2025 - что известно

В этом году музыкальным продюсером Нацотбора стала Тина Кароль. Она уже отобрала девятку фаворитов, а 10 участника выбирали украинцы.

Полный список участников Нацотбора и их песни:

Future Culture – "Waste My Time" KHAYAT – "HONOR" KRYLATA – "STAY TRUE" MOLODI – "my sea" Ziferblat – "Bird of pray" Абіє – "Дім" ДК Енергетик – "Сіль" Маша Кондратенко – "No time to cry" Влад Шериф – "Wind of change" FIЇNKA – "Культура"

К слову, финал Нацотбора запланирован на 8 февраля 2025 года.

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