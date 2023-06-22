Это абсолютно новое лицо в вокальном шоу.

Сегодня, 22 июня, стало известно, что новым тренером "Голосу країни-13" будет продюсер группы Kalush Orchestra Иван Клименко.

Как говорится в сюжете "Сніданку 1+1", именно он скрывался под маской КилимМена.

"Я благодарен за возможность сесть в тренерское кресло, потому что я давно слежу за "Голосом країни". Чувствую ответственность, ведь всегда был как футбольный тренер, который находится за кулисами. Мне очень интересно дать толчок новой украинской музыке на "Голосі країни"", - говорит Иван.

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Продюсер делится, что на шоу будет искать артистов, которые глубоко чувствуют современную украинскую культуру и будут нести важные месседжи в своей музыке.

"На шоу я ищу артистов, которые ценят украинское. Это для меня важно. У украинцев есть свой этнокод – свои тексты, своя мелодика, харизма. Для меня важно искать вокалистов, имеющих эти признаки украинца. Они должны быть современными, мыслить прогрессивно, ведь каждый артист должен быть рупором и нести месседжи, вкладываемые в свое творчество", - говорит Иван.

Иван Клименко – соучредитель лейбла "ENKO". Музыкальный продюсер и соавтор таких хитов, как "Stefania", "Чи разом", "Додому" и многих других. Ему 35 лет, он родился в Киеве, женат. Уже более 15 лет сотрудничает со звездами украинского шоу-бизнеса и делает звучащие по всей Европе хиты. Иван коллекционирует музыкальные инструменты, среди которых около 15-ти синтезаторов, драм машин и прочего.

Напомним, первым тренером нового сезона шоу "Голос країни" стала Юлия Санина. Она будет искать людей, которые пишут музыку и хотят развиваться в этом направлении.

Вторым тренером стал Артем Пивоваров. В роли тренера "Голосу країни-13" он ищет неординарных, энергичных и дерзких смельчаков, которые готовы неустанно и упорно работать на пути к цели.

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