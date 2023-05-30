Им стал известный певец, собирающий аншлаги на своих концертах.

Стало известно, кто займет красное кресло в 13-м сезоне шоу "Голос країни". Так, новым тренером стал украинский певец Артем Пивоваров.

За последний год он сделал большой шаг вперед в музыкальной карьере и стал звездой номер один в Украине.

В роли тренера "Голосу країни-13" Артем Пивоваров ищет неординарных, энергичных и дерзких смельчаков, которые готовы неустанно и упорно работать на пути к цели. Он мечтает поделиться опытом с участниками и сделать из них артистов, ведь знает, что нужно для того, чтобы песня звучала по всей стране.

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"Это будет действительно удивительно, ведь я имею большой опыт сотрудничества не только с мастодонтами нашей музыкальной индустрии, но и с молодыми исполнителями. Я ищу настоящих музыкантов, и если ты пишешь песни, хочешь быть на сцене - я жду тебя. Ты знаешь, на что я способен", - сказал Артем в студии "Сніданку з 1+1".

Чем известен Артем Пивоваров

Артем известен благодаря своим хитам "Дежавю", "Мираж", "Рандеву", "Ой на горі" и другим. Во время полномасштабного вторжения артист презентовал авторский культурный проект "Твои стихи, мои ноты".

Пивоваров положил стихи украинских поэтов на музыку. Проект насчитывает песни на произведения Тараса Шевченко, Ивана Франка, Михаила Старицкого, Павла Тычины и других выдающихся украинских поэтов. В записи альбома приняли участие многие украинские звезды, среди которых Оля Полякова, Настя Каменских, Надя Дорофеева, Злата Огневич и другие.

Также он является номинантом многих престижных музыкальных премий Украины.

Напомним, новым тренером нового сезона шоу "Голос країни" стала Юлия Санина.

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