В новом выпуске шоу телезрители также увидят историю участника, семья которого находится во временно оккупированном Херсоне.

Уже 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится возвращение проекта "Голос країни", трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Этой осенью проект будет выходить на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Единые новости". В первом выпуске зрителей ожидает дайджест, в котором вспомнят, какими были 5 эпизодов "Слепых прослушиваний". Участники "Голосу країни" лично расскажут, как их жизнь изменилась после 24 февраля.

12 сезон "Голосу країни" на этапе "Слепых прослушиваний" открывал 26-летний Евгений Бичасный из Херсона, который попал в команду DOROFEEVA. Сейчас родной город участника находится во временной оккупации. Евгений говорит, что его семья находится там.

"Все мои ближайшие родные, родители, вся семья – они находятся под оккупацией в Херсоне. Многие мои друзья остались в городе и сейчас страдают от "тихого террора". Но все мы держимся, верим в нашу страну и очень надеюсь, что скоро мой родной город Херсон будет свободным и там снова замаячит украинский флаг", - прокомментировал Евгений.

Зрители вспомнят и выступление "киборга", защитника Донецкого аэропорта – Ярослава Гавянца с Тернопольщины. На этапе "Слепых прослушиваний" Ярослав попал в команду Оли Поляковой. О сцене участник мечтал с самого детства, однако участие в АТО изменило его жизнь. На сцене "Голоса страны" он сказал: "Я хочу почувствовать, кем бы я мог быть, если бы не война". Тогда Ярослав еще не знал, что война станет полномасштабной и заставит его вернуться на фронт ради защиты нашей родины.

"С 24 февраля я нахожусь на службе в рядах Вооруженных сил Украины. Спасибо всем за то, что вы делаете каждый на своем фронте. Вы просто невероятные, уверен, что мы скоро победим. И все будет Украина. Я рад, что "Голос країни" возвращается на экраны", - отметил Гавянец.

Снова увидят на экранах телезрители и Александра Свириденко, солиста военного оркестра при Министерстве обороны Украины. На этапе "Слепых прослушиваний" артист спел вместе со своим коллективом песню "О, мама" группы "Сальто назад" и попал в команду ДОРОФЕЕВОЙ.

"Когда началась война, он был одним из первых, кто написал и спросил, как у меня дела. Он очень переживал за меня. Сейчас Александр на фронте, но мы постоянно на связи. Это невероятный человек, он очень талантливый и искренний. Я очень им горжусь", - сказала Дорофеева.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. "Голос країни" совместно с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Вернись живым" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твой Голос на аэросредства для разведки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одной благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите премьеру "Голосу країни" 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения Киевстар ТВ. Посмотреть "Голос країни" на канале ТЕТ можно будет бесплатно на Киевстар ТВ с любого устройства.

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