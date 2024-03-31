Букмекеры вновь изменили ставки.

В мае 2024 года состоится самый масштабный песенный конкурс "Евровидение". В связи с этим букмекеры регулярно меняют свои прогнозы, чтобы уж точно не прогадать с победителем.

Так, долгое время на первом месте в их рейтинге держалась Украина, которую в этом году будут представлять alyona alyona & Jerry Heil с треком "Teresa & Maria". Позже дуэт опустился на второе, а затем и на третье место.

А сейчас Украина и вовсе выбыла из тройки лидеров. Ее подвинул представитель Швейцарии.

Теперь рейтинг выглядит следующим образом:

Хорватия - Baby Lasagna (17%) Италия - Angelina Mango (14%) Швейцария - Nemo (13%) Украина - alyona alyona & Jerry Heil (10%) Нидерланды - Joost Klein (10%)

В десятку также попали Бельгия (6%), Франция (4%), Греция (3%), Израиль (2%), Швеция (2%).

Стоит отметить, что Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim стал настоящим прорывом в своем стране. Изначально его хейтили, однако после признания мирового сообщества, кандидатуру артиста на "Евровидение" одобрили и его земляки.

К слову, "Евровидение" состоится в Мальме. Первый полуфинал пройдет 7 мая, второй - 9 мая, а большой финал - 11 мая.

Напомним, представительница Словении на "Евровидении-2024" попала в скандал.

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