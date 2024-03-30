Она выразила свое восхищение российской группой, чем возмутила подписчиков.

Скандалы вокруг представительниц нынешнего международного песенного конкурса "Евровидение" продолжаются. Недавно обсуждали певицу из Израиля, которая выступала в оккупированном Крыму. Однако теперь "отличилась" исполнительница Raiven, которая будет выступать от Словении.

Девушка в своем Instagram поделилась собственными музыкальными предпочтениями. Оказалось, что она является поклонницей российской группы t.A.T.u., которая молчит о войне РФ против Украины.

"Когда я говорю, что в детстве мне нравились эти две девочки", - написала Raiven, опубликовав фото участниц t.A.T.u.

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Подписчики же начали сразу писать ей активно хейт и подчеркивать, что эти девушки не осуждают полномасштабное вторжение. Позже представительница Словении удалила сторис и извинилась перед украинцами.

"О, Боже, нет! Извините, это совсем не было моим намерением! Я даже не думала, что они русские. В детстве я просто любила их музыку. Вот и все. Я категорически против российского насилия. Я искренне извиняюсь, что все так получилось", - написала участница "Евровидения-2024".

К слову, Raiven будет выступать на конкурсе с композицией под названием "Veronika". Сейчас букмекеры оценивают шансы Словении не слишком высоко, пророча лишь 21 место.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2024" будет длиться несколько дней: 7 и 9 мая - полуфиналы и 11 мая состоится финал. Событие пройдет в шведском городке Мальме. Украину будет представлять дуэт АІуоnа АІуоnа & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" в первом полуфинале под номером 5.

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