Дата Нацотбора еще неизвестна.

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2024 Дмитрий Шуров рассказал, что в этом году изменились правила. Теперь, по его словам, украинцы сами смогут выбрать одного финалиста.

Он добавил, что приём заявок начнется уже совсем скоро. Среди кандидатов Шуров будет выбирать песни, которые достойно смогут представить Украину на масштабном музыкальном конкурсе.

"Включайтесь, нам с вами нужно создать и выбрать ту самую непревзойденную песню, которая представит Украину, которой будет гордиться Украина и которая зажжет новую звезду с Украины на весь мир. В этом году сюрприз для вас: вы сможете выбрать одного из финалистов", - сказал Дмитрий Шуров.

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Стоит отметить, что Евровидение-2024 состоится в Швеции, так как победительницей в этом году стала певица Loreen с песней Tattoo. Она уже дважды побеждала на музыкальном конкурсе песни.

Так, Евровидение-2024 пройдет в Мальме. Первый и второй полуфинал состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

Напомним, Евровидение-2023 должно было состояться в Украине после того, как в 2022 году победила группа Kalush Orchestra. Однако из-за полномасштабного российского вторжения было принято решение провести конкурс в Великобритании от имени нашей страны.

В финале Евровидения-2023 выступили украинские звезды, среди которых Мария Яремчук, Тина Кароль, Джамала, Верка Сердючка. Одной из ведущих была Юлия Санина.

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