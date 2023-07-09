В следующем году еврофанов будет встречать Швеция.

В следующем году самый масштабный конкурс песни Евровидение-2024 состоится в Швеции, так как победительницей в этом году стала Loreen. Она принесла своей стране победу уже второй раз.

Так, организаторы определились с городом, где будут проходить два полуфинала и финал - Мальме. А состоятся они 7, 9 и 11 мая.

Известно, что в этом городе конкурс уже проходил дважды. Впервые он состоялся в Мальме в далеком 1992 году, а во второй раз - в 2013 году после того, как Loreen победила на Евровидении-2012.

Евровидение-2023: что известно

В этом году Украину представляла группа Tvorchi. Они заняли лишь шестое место в турнирной таблице. А вот победу одержала шведская певица Loreen с песней "Tattoo". Позже еврофаны захейтили артистку за плагиат трека украинской певицы Мики Ньютон - "В плену".

Сама Loreen никак не прокомментировала инцидент. К слову, Ньютон заявила, что не будет подавать в суд и хочет закрыть эту тему.

Кроме того, в этом году одной из ведущих Евровидения была певица Юлия Санина. Однако как выяснилось позже, она была не единственной претенденткой на это место.

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