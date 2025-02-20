Кристина откровенно ответила, смогла бы простить неверность мужа.

Экс-супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука - Кристина Горняк - стала экспертом в студии социального ток-шоу "Говорит вся країна".

Как отмечает сайт 1+1, темой нового выпуска проекта были измены в отношениях. Кристина ответила, считает ли правильным: жить с предателем или с разбитым сердцем. По словам женщины, она бы не смогла строить отношения с мужчиной после измены.

"Простить внутри обязательно нужно. Потому что жить с этим грузом обиды нельзя. Но дальше жить с этим человеком я бы не смогла", - подчеркнула Горняк.

Видео дня

Она также высказалась о различии в отношении в обществе к мужским и женским изменам. Об этом Кристина сказала так:

"Если бы общество не осуждало, было бы больше измен со стороны женщин. Но женщина все же больше думает, что она потеряет - семью, хорошие отношения. Она подумает, нужно ли ей это".

К слову, Кристина и Владимир Остапчук были в отношениях более 3 лет. Однако в конце октября 2022 года стало известно, что пара разводится и уже получила документы о расторжении брака. Причину расторжения брака экс-влюбленные не называли. Кстати, они до сих пор не могут поделить совместное имущество.

Напомним, ранее стало известно, что новые эпизоды "Говорить вся країна" покажут на телеканале "1+1 Украина".

Вас также могут заинтересовать новости: