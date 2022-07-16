Юрий Великий, который прославился своей схожестью с украинским президентом Владимиром Зеленским, юмором поднимает боевой дух украинцев.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который прославился своими пародиями на Владимира Зеленского, на этот раз спародировал беларусского диктатора Александра Лукашенко. В коротком видео он показал, как тот оправдывается перед Путиным. Ролик опубликован на YouTube. На видео Лукашенко сначала делает вид, что не понимает, что от него хочет Путин. Речь идет о том, что Беларусь должна напасть на Украину.

"Стратегия очень хитрая. Будем использовать эффект неожиданности. Украина ожидает, что мы нападем, а мы не нападем", - говорит на видео Юрий в роли Лукашенко.

Фанаты поблагодарили актера за его творческую деятельность и за поддержку украинцев в такой непростой период. Сам юморист прокомментировал свою пародию так: "Президента России Путина по-прежнему не покидает идея открытия второго фронта со стороны Беларуси. Интересно, какие в этот раз отмазки пустит в ход усатый диктатор, понимая, что вступление в войну в Украине для него обернётся полным провалом".

Напомним, Злата Огневич рассказала, кто из крымчан ей писал после вторжения.

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