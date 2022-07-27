Эти выпуски выходили еще до полномасштабного вторжения РФ.

Сегодня мониторинг новостей - неотъемлемый ритуал для каждого украинца. Однако после них так сложно собраться с мыслями, настроить себя на работу или уснуть. Чтобы отвлечься, УНИАН собрал лучшие фрагменты программы "Лига смеха", которая выходила еще до полномасштабного вторжения.

Стояновка

Стояновка - легендарная команда из молдовы. Благодаря юмору и умению смеяться над собой же, они добились высот не только в пределах этого юмористического шоу, но и за его рамками. На видео - Лига Смеха 2018, одиннадцатая игра 4-го сезона (1/2 финала). Номер называется "Поцелуй в засос с Поляковой". К слову, именно Ольга Полякова была их наставником в этом сезоне.

А вот еще одно колоритное выступление "Стояновки", после которого зал просто плакал от смеха. Они переписали песню Басты "Сансара" на новый лад.

Команда "СМТ"

Это фрагмент из Лиги Смеха 2021 года. Тогда снимали фестиваль 8-го сезона. Команда "СМТ" из города Полтава.

Команда "В активном поиске"

Также Лига Смеха 2021, финал 8-го сезона. К слову, тренером команды "В активном поиске" был Владимир Дантес. Тогда они показали очень смешной номер, который назвали "Халтура на свадьбе свингеров".

Учитывая последние слухи о его личной жизни и новых отношениях его бывшей жены, тема свингеров Дантесу очень близка.

Прозрачный Гонщик

Он стал уникальным участником, ведь в Лиге Смеха ранее не было такого формата - в команде 1 участник и закадровый голос. Именно такая необычная подача и остроумные шутки помогли "гощику" дойти до финала. В 2016 году его наставником был Игорь Ласточкин. Они показали публике номер под названием "Ограбление квартиры Зеленского".

Напомним, были названы топ-5 очень смешных украинских стендап-шоу, в которых вы узнаете себя.

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